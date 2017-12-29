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В Италии назвали дату парламентских выборов в 2018 году

29 декабря 2017 12:39
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Новости Италии. Итальянское правительство определилось с датой следующих выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование пройдет 4 марта 2018 года.

В Италии назвали дату парламентских выборов в 2018 году-1

28 декабря президент страны провел встречи со спикерами двух палат законодательного органа, после чего подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов.

Отметим, правительство Италии, возглавляемое «Демократической партией», в течение 5 лет правило под руководством трех премьер-министров.

# Фотофакт # Международная политика

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