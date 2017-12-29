В Италии назвали дату парламентских выборов в 2018 году

Новости Италии. Итальянское правительство определилось с датой следующих выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование пройдет 4 марта 2018 года.

28 декабря президент страны провел встречи со спикерами двух палат законодательного органа, после чего подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов.

Отметим, правительство Италии, возглавляемое «Демократической партией», в течение 5 лет правило под руководством трех премьер-министров.