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В Турции задержали несколько десятков человек: предположительно, они связаны с террористической группировкой

29 декабря 2017 12:33
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Новости Турции. Несколько десятков человек задержаны в Турции по подозрению в связях с террористической группировкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что среди них много иностранных граждан.

В Турции задержали несколько десятков человек: предположительно, они связаны с террористической группировкой-1

В Турции задержали несколько десятков человек: предположительно, они связаны с террористической группировкой-3

В спецоперации по выявлению и поимке злоумышленников приняли участие около полутысячи правоохранителей. Вероятнее всего, взятые под стражу готовили нападения в период новогодних праздников.

Напомним, 28 декабря в различных провинциях страны арестовали около 120- предполагаемых террористов.

# Фотофакт # Терроризм

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