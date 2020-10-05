Новости Венесуэлы. Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее Высокий суд Лондона фактически отклонил требование президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернуть правительству страны запасы золота на общую сумму примерно в миллиард долларов, которые хранятся в Банке Англии. Суд признал «однозначно» легитимным президентом страны, а значит наделил правом распоряжаться золотом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Адвокаты Центробанка Венесуэлы подали апелляцию на решение британского суда, который «игнорировал реальную ситуацию в стране». И вот справедливость восторжествовала: доступ к активам за рубежом для властей Каракаса открыт, вопрос лидерства в стране закрыт.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро – вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. С ним согласился ряд стран Запада во главе с США. Россия, Китай, Турция, Мексика и Уругвай поддержали Мадуро как легитимного президента.