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Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы

05 октября 2020 14:44
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Новости Венесуэлы. Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы-1

Ранее Высокий суд Лондона фактически отклонил требование президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернуть правительству страны запасы золота на общую сумму примерно в миллиард долларов, которые хранятся в Банке Англии. Суд признал «однозначно» легитимным президентом страны, а значит наделил правом распоряжаться золотом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы-4

Адвокаты Центробанка Венесуэлы подали апелляцию на решение британского суда, который «игнорировал реальную ситуацию в стране». И вот справедливость восторжествовала: доступ к активам за рубежом для властей Каракаса открыт, вопрос лидерства в стране закрыт.

Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы-7

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро – вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. С ним согласился ряд стран Запада во главе с США. Россия, Китай, Турция, Мексика и Уругвай поддержали Мадуро как легитимного президента.

# Международная политика # Хуан Гуайдо # Николас Мадуро # Фотофакт

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