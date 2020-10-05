Новости Венесуэлы. Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Высокий суд Лондона фактически отклонил требование президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернуть правительству страны запасы золота на общую сумму примерно в миллиард долларов, которые хранятся в Банке Англии. Суд признал «однозначно» легитимным президентом страны, а значит наделил правом распоряжаться золотом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Адвокаты Центробанка Венесуэлы подали апелляцию на решение британского суда, который «игнорировал реальную ситуацию в стране». И вот справедливость восторжествовала: доступ к активам за рубежом для властей Каракаса открыт, вопрос лидерства в стране закрыт.