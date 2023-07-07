Прямой эфир

Антонов ответил на обвинения США о работе летчиков ВКС РФ в Сирии

07 июля 2023 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Высказывания Пентагона о препятствовании ВС РФ усилиям США в борьбе с терроризмом в Сирии являются бессмысленными, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Антонов также отметил, что американские военные нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе и оккупируют часть территории Сирии. Америка это делает под прикрытием контртеррористических задач, добавил он. Политика США в Сирийской Арабской Республике (САР) имеет деструктивный эффект и негативно сказывается на ситуации на Ближнем Востоке. 

Видеозапись, опубликованная Пентагоном 6 июля, утверждает о нарушении российскими истребителями Су-35 правил полета в отношении американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Сирией. Российская сторона также выразила обеспокоенность в связи с воздействием радиоэлектронных систем наведения американских БПЛА на российские самолеты.

# Международная политика # Анатолий Антонов

Другие новости рубрики

Все новости
Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО готовятся отправить войска в Украину
07 июля 2023 07:41

Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО готовятся отправить войска в Украину

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия при Путине будет угрозой для Европы
07 июля 2023 07:39

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия при Путине будет угрозой для Европы

В Нью-Йорке столкнулись два автобуса – пострадал как минимум 81 человек
07 июля 2023 07:38

В Нью-Йорке столкнулись два автобуса – пострадал как минимум 81 человек