Антонов ответил на обвинения США о работе летчиков ВКС РФ в Сирии

Высказывания Пентагона о препятствовании ВС РФ усилиям США в борьбе с терроризмом в Сирии являются бессмысленными, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Антонов также отметил, что американские военные нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе и оккупируют часть территории Сирии. Америка это делает под прикрытием контртеррористических задач, добавил он. Политика США в Сирийской Арабской Республике (САР) имеет деструктивный эффект и негативно сказывается на ситуации на Ближнем Востоке.

Видеозапись, опубликованная Пентагоном 6 июля, утверждает о нарушении российскими истребителями Су-35 правил полета в отношении американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Сирией. Российская сторона также выразила обеспокоенность в связи с воздействием радиоэлектронных систем наведения американских БПЛА на российские самолеты.