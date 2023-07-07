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В Нью-Йорке столкнулись два автобуса – пострадал как минимум 81 человек

07 июля 2023 07:38
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Новости США. Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке на Манхэттене. В результате ДТП пострадал по меньшей мере 81 человек, 18 из них доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке столкнулись два автобуса – пострадал как минимум 81 человек-1

Большая часть отделались мелкими травмами и ушибами. По словам очевидцев, двухэтажный туристический автобус проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в автобус городской сети. Оба были переполнены пассажирами.

# ДТП # Новости США # Фотофакт

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