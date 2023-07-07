Страны Североатлантического альянса планируют перебросить войска в Украину. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

По его словам, Польша и Литва уже вовсю дискутируют о совместном вторжении в соседнюю страну. При этом он замечает, что эта миссия может быть независимой и не требует от союзников финансового обеспечения.

Служба внешней разведки России не раз выступала с предупреждениями о планах вторжения Польши в Украину, одновременно указывая на возможную в этом вопросе поддержку со стороны США и Великобритании.

