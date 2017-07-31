Второе за несколько дней землетрясение в Иране привело к нарушению электроснабжения, травмам более 20 человек

Новости Ирана. Более двух десятков жителей Ирана пострадали из-за землетрясения на юго-западе страны. Большинству травмированных помощь оказали на месте. Госпитализация понадобилась девятерым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате подземных толчков нарушено электроснабжение, а на многих домах появились трещины. В горах произошел камнепад.

Сейсмическая активность магнитудой около 5 баллов была зафиксирована и в минувшую пятницу. Тогда за помощью к медикам обратились 8 человек.