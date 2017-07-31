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В Афганистане ликвидировали троих террористов, устроивших перестрелку и взрывы у посольства Ирака

31 июля 2017 12:51
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Новости Афганистана. В Афганистане ликвидировали троих террористов. В ходе перестрелки у посольства Ирака в Кабуле также были убиты двое охранников, ранение получил полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане ликвидировали троих террористов, устроивших перестрелку и взрывы у посольства Ирака-1

Утром смертник активировал в центре города бомбу, затем его сообщники предприняли попытку взять здание посольства штурмом. Им в этом помешали правоохранители, которые открыли по боевикам огонь. Противостояние длилось около четырех часов. На это время руководитель дипломатического представительства, а также все граждане, проживающие недалеко от места инцидента, были экстренно эвакуированы.

# Теракт

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