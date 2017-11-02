Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2017 года

Новости мира. Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин мира в 2017 году. Первое место в рейтинге заняла 63-летний канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке рейтинга оказалась премьер-министр Великобритании 61-летняя Тереза Мэй.

Тереза Мэй

На третьей позиции находится Белинда Гейтс – жена предпринимателя Билла Гейтса. Женщине 53 года и она занимается благотворительностью. Гейтс не номер один: Forbes назвал самого богатого человека в мире В первой десятке также оказались женщины, которые работают в сфере технологий – Джинни Рометти, Сьюзен Войжитски, Шерил Сэндберг. В топ-10 также есть Мэри Барра – генеральный директор General Motors, Эбигейл Джонсон, Кристин Лагард и Ана Патрисия Ботин.

Мэри Барра