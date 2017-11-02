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Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2017 года

02 ноября 2017 14:15
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Новости мира. Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин мира в 2017 году.

Первое место в рейтинге заняла 63-летний канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке рейтинга оказалась премьер-министр Великобритании 61-летняя Тереза Мэй.

Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2017 года-1

Тереза Мэй

На третьей позиции находится Белинда Гейтс – жена предпринимателя Билла Гейтса. Женщине 53 года и она занимается благотворительностью.

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В первой десятке также оказались женщины, которые работают в сфере технологий – Джинни Рометти, Сьюзен Войжитски, Шерил Сэндберг. В топ-10 также есть Мэри Барра – генеральный директор General Motors, Эбигейл Джонсон, Кристин Лагард и Ана Патрисия Ботин.

Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2017 года-4

Мэри Барра

В сотню влиятельных женщин были включены две россиянки – председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая заняла 49 место, и главный редактор «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, которая разместилась на 52 строчке рейтинга.

# Фотофакт # Ангела Меркель # Гендерная политика # Тереза Мэй # Белинда Гейтс

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