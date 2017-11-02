Трамп предлагает смертную казнь для террориста, въехавшего в толпу людей в Нью-Йорке

Новости США. Президент США выступил за смертную казнь для террориста, устроившего наезд на людей в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства написал в соцсети.

Также Дональд Трамп отметил, что готов послать Саипова в военную тюрьму Гуантанамо, где США без суда содержат захваченных за рубежом обвиняемых в терроризме.