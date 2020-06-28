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В Калифорнии мужчина на автомобиле протаранил здание, а затем начал стрелять: есть жертвы

28 июня 2020 12:18
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Новости США. Стрельба в американском штате Калифорния: два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в сортировочном центре одной из торговых сетей.

В Калифорнии мужчина на автомобиле протаранил здание, а затем начал стрелять: есть жертвы-1

Мужчина на автомобиле протаранил вход в здание, а затем открыл огонь. В момент ЧП внутри центра находились около 200 сотрудников. По их словам, нападавший произвел около 60 выстрелов.

Прибывшие на место происшествия правоохранители открыли огонь на поражение. От полученных ранений подозреваемый скончался.

В Калифорнии мужчина на автомобиле протаранил здание, а затем начал стрелять: есть жертвы-4

Мотивы его действий устанавливаются. По предварительной информации, речь может идти о мести бывшего сотрудника компании за свое увольнение.

# Стрельба в США # Фотофакт

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