В Калифорнии мужчина на автомобиле протаранил здание, а затем начал стрелять: есть жертвы

Новости США. Стрельба в американском штате Калифорния: два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в сортировочном центре одной из торговых сетей.
Новости США. Стрельба в американском штате Калифорния: два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в сортировочном центре одной из торговых сетей.
Мужчина на автомобиле протаранил вход в здание, а затем открыл огонь. В момент ЧП внутри центра находились около 200 сотрудников. По их словам, нападавший произвел около 60 выстрелов.
Прибывшие на место происшествия правоохранители открыли огонь на поражение. От полученных ранений подозреваемый скончался.
Мотивы его действий устанавливаются. По предварительной информации, речь может идти о мести бывшего сотрудника компании за свое увольнение.