Правительство Узбекистана ушло в отставку в полном составе

Новости Узбекистана. Правительство Узбекистана в полном составе ушло в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление премьер-министра страны было зачитано на первом заседании сената.

Согласно законодательству Узбекистана, кабмин обязан сложить свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом. При этом депутаты продолжают работу до формирования нового состава парламента.

Уже сегодня, 21 января, на совместном заседании обеих палат будет рассмотрена кандидатура премьер-министра, которого выдвинула либерально-демократическая партия, набравшая большинство на декабрьских выборах.