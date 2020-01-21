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Правительство Узбекистана ушло в отставку в полном составе

21 января 2020 11:58
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Новости Узбекистана. Правительство Узбекистана в полном составе ушло в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление премьер-министра страны было зачитано на первом заседании сената.

Правительство Узбекистана ушло в отставку в полном составе -1

Согласно законодательству Узбекистана, кабмин обязан сложить свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом. При этом депутаты продолжают работу до формирования нового состава парламента.

Уже сегодня, 21 января, на совместном заседании обеих палат будет рассмотрена кандидатура премьер-министра, которого выдвинула либерально-демократическая партия, набравшая большинство на декабрьских выборах.

Правительство Узбекистана ушло в отставку в полном составе -4

# Международная политика # Олий Мажлис # Фотофакт

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