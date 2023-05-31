Американский сенатор Грэм заявил, что узнал планы ВСУ о контрнаступлении от Зеленского

Американский сенатор Линдси Грэм узнал о планах Украины по контрнаступлению против России. Он сказал, что получил сведения от президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, информирует РИА Новости со ссылкой на издание Politico.



По его информации, украинцы готовятся к внушительной демонстрации силы, которая уже начата и наносит удар по российским оборонительным сооружениям. Ранее, 26 мая, сенатор заявил, что смерть россиян – наиболее удачное вложение денег США в рамках военной помощи Киеву.

Сроки контрнаступления Украины уже несколько раз отодвигались, но российские эксперты объясняют это информационной войной и требованиями Запада. В понедельник, 29 мая, Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины, заявил, что контрудар последует в ближайшее время.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы администрации Владимира Зеленского, заявил, что Украина не намерена нападать на материковую часть России, но планирует использовать западное оружие на территориях, которые считает своими, включая Донбасс и Крым.