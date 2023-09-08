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Американский экс-разведчик Риттер: Путин переживет любого президента США

08 сентября 2023 10:31
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Российский лидер Владимир Путин переживет любого президента США и одержит верх в украинском конфликте. Об этом заявил бывший разведчик ВС Америки Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

Риттер отметил также, что Америка не смогла свергнуть руководство РФ с помощью украинского конфликта, а также что Россия находится на правильной стороне истории.

Согласно данным Министерства обороны РФ, ВСУ лишились более 66 тыс. человек и 7600 единиц вооружения. В западных СМИ отмечают высокую эффективность минирования территории Вооруженными cилами РФ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее высказал мнение, что атака ВСУ будет продолжена, и США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы.

# Международная политика # Владимир Путин # Скотт Риттер

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