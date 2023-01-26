Американские власти и корпорации наживаются на конфликте в Украине. Об этом сообщают местные СМИ. По мнению журналистов, Вашингтон уже давно мог бы подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Россией. Однако Белому дому это просто невыгодно. Ведь украинский кризис – это отличная возможностью заработать большие деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.