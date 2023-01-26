Американские власти и корпорации наживаются на конфликте в Украине. Об этом сообщают местные СМИ. По мнению журналистов, Вашингтон уже давно мог бы подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Россией. Однако Белому дому это просто невыгодно. Ведь украинский кризис – это отличная возможностью заработать большие деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь речь идет о продаже оружия. Согласно статистике, которую опубликовал Госдепартамент США, только за 2022 год Америка нарастила экспорт военной продукции почти на 50 %, заработав на этом более 50 миллиардов долларов. Как отметили в Госдепе, продажа оружия значительно выросла из-за событий в Украине. Конфликт приносит Соединенным Штатам немалую финансовую выгоду. И сейчас военно-промышленный комплекс США работает на полную мощь, получая сверхприбыль.
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