Прямой эфир

В Индонезии за последние двое суток прогремел четвертый взрыв: количество жертв растет

14 мая 2018 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Четвертый за последние двое суток взрыв прогремел в индонезийском городе Сурабая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии за последние двое суток прогремел четвертый взрыв: количество жертв растет-1

В Индонезии за последние двое суток прогремел четвертый взрыв: количество жертв растет-3

Бомбу активировали у полицейского участка. Жертвами атаки стали 7 человек. Накануне террористы совершили нападение сразу на три церкви города. Погибли 11 местных жителей. Среди пострадавших 45 человек.

В Индонезии за последние двое суток прогремел четвертый взрыв: количество жертв растет-5

В Индонезии за последние двое суток прогремел четвертый взрыв: количество жертв растет-7

Уже известно, что боевики – члены одной семьи: отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери 12-ти и 9-ти лет. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В Индонезии за последние двое суток прогремел четвертый взрыв: количество жертв растет-9


 

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посольство США откроется 14 мая в Иерусалиме
14 мая 2018 08:10

Посольство США откроется 14 мая в Иерусалиме

Крылом снёс хвост. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолёта
14 мая 2018 07:40

Крылом снёс хвост. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолёта

Суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии: Берлускони планирует вернуться в большую политику
14 мая 2018 07:14

Суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии: Берлускони планирует вернуться в большую политику