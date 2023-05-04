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Украинские беспилотники атаковали Кремль – в Москве заявили, что оставляют за собой право на ответные шаги

04 мая 2023 07:00
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В России, в связи с попыткой нанесения удара по резиденции президента Владимира Путина в Кремле, Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украинские беспилотники атаковали Кремль – в Москве заявили, что оставляют за собой право на ответные шаги-1

Расследование будет вести главное следственное управление ведомства. Напомним, ранее сообщалось, что Москва расценивает попытку нанести удар по Кремлю как покушение на Президента России. В пресс-службе Путина заявили, что страна оставляет за собой право на ответные шаги.  

# Теракт # Фотофакт

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