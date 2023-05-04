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ЕС выделит миллиард евро на закупку боеприпасов для Украины

04 мая 2023 07:02
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На западном фронте без перемен. Евросоюз продолжает спонсирование украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

ЕС выделит миллиард евро на закупку боеприпасов для Украины-1

На этот раз миллиард евро выделят на закупки боеприпасов для Киева. Соответствующее решение принято и утверждено послами ЕС. Накануне план милитаризации промышленности на общую сумму в полтора миллиарда евро опубликовала и Еврокомиссия. Таким образом она намерена нарастить военные запасы в странах ЕС, а также обеспечить поставки снарядов Киеву. В частности, ранее Брюссель обещал украинским властям передать миллион снарядов до конца 2023 года.  

# Международная политика # Фотофакт

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