ЕС выделит миллиард евро на закупку боеприпасов для Украины

На этот раз миллиард евро выделят на закупки боеприпасов для Киева. Соответствующее решение принято и утверждено послами ЕС. Накануне план милитаризации промышленности на общую сумму в полтора миллиарда евро опубликовала и Еврокомиссия. Таким образом она намерена нарастить военные запасы в странах ЕС, а также обеспечить поставки снарядов Киеву. В частности, ранее Брюссель обещал украинским властям передать миллион снарядов до конца 2023 года.