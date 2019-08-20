Американец победил в конкурсе по скоростному поеданию, проглотив 314 пельменей

Новости США. Калифорниец Джоуи Честнат вновь стал чемпионом международного конкурса по скоростному поеданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз основным блюдом стали японские жареные пельмени.

Всего за 10 минут американец буквально проглотил 314 пельменей, оставив далеко позади 18 соперников. В награду Честнат получил кубок победителя и денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов.

Кстати, в некоторых странах скоростное поедание считается не только частью досуга, но и признается отдельным видом спорта.