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Американец победил в конкурсе по скоростному поеданию, проглотив 314 пельменей

20 августа 2019 11:01
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Новости США. Калифорниец Джоуи Честнат вновь стал чемпионом международного конкурса по скоростному поеданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз основным блюдом стали японские жареные пельмени.

Американец победил в конкурсе по скоростному поеданию, проглотив 314 пельменей-1

Всего за 10 минут американец буквально проглотил 314 пельменей, оставив далеко позади 18 соперников. В награду Честнат получил кубок победителя и денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов.

Кстати, в некоторых странах скоростное поедание считается не только частью досуга, но и признается отдельным видом спорта.

Американец победил в конкурсе по скоростному поеданию, проглотив 314 пельменей-4

Американец победил в конкурсе по скоростному поеданию, проглотив 314 пельменей-6

Американец победил в конкурсе по скоростному поеданию, проглотив 314 пельменей-8

# Рекорды # Джоуи Честнат # Фотофакт

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