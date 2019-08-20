В Китае планируют продавать клонированных котов: за сколько можно будет купить питомца

Новости Китая. В Китае планируют продавать клонированных котов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было принято после успешного воспроизведения генетической копии животного.

Котенок-клон, которому дали имя Чеснок, появился на свет около месяца назад, однако компания сообщила об этом значительно позже, уже после того, как специалисты убедились в жизнеспособности животного.

Воспроизводство любимого питомца обойдется покупателю в 35,5 тысяч долларов. В компании заявили, что не остановятся на достигнутом: в планах – массовое «производство» клонированных лошадей и почтовых голубей.