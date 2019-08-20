В сенате Италии пройдут дебаты по вопросу о доверии кабинету министров

Новости Италии. В итальянском сенате 20 августа пройдут дебаты по вопросу о доверии кабинету министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер страны Джузеппе Конте выступит перед депутатами и попытается урегулировать конфликт между партнерами по коалиции. Формально в данный момент итальянские парламентарии находятся на каникулах, однако лидеры партий решили провести внеочередное заседание для обсуждения сложившегося кризиса.

Напомним, 9 августа итальянская партия «Лига», входящая в правящую коалицию, объявила, что представит в сенат резолюцию о недоверии правительству и будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов.