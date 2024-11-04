Американцы стараются проголосовать по почте, чтобы успеть уехать из города до наступления выборов

Меньше суток остается до выборов президента США. Борьбу за голоса избирателей ведут экс-глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократической партии Камалла Харрис. Грядущие выборы уже можно назвать самыми провокационными: согласно результатам последних соцопросов, номинанты идут вровень и готовы использовать любые средства, лишь бы одержать победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские избирательные кампании никогда не отличались прозрачностью, а в этом году уровень политического шулерства рискует достигнуть апогея. В стране крайне популярен дистанционный способ голосования. Многие американцы делают выбор досрочно по почте, чтобы еще до наступления дня икс уехать подальше от больших городов. Это очень удобно, особенно если кандидату нужно подкинуть голоса. Так, «мертвые души» обеспечили победу Байдена на прошлых выборах. Но в этом году голоса не только плюсуют, но и отнимают. В надежде изменить ход борьбы в колеблющихся штатах на Западном побережье подожгли несколько урн для голосования.

Джессика Вега Педерсон, председатель округа Малтнома (США) : Не позволяйте этим инцидентам или чему-либо, что произойдет с настоящего момента до дня выборов, помешать вам выразить себя посредством вашего голоса.

Электоральный процесс в США отличается не только количеством фальсификаций, но и массовыми беспорядками. Не исключается, что завтра страну захлестнут далеко не мирные демонстрации. При этом власти не уверены, что полиция сможет обеспечить безопасность, за счет чего нацгвардия приведена в состояние боевой готовности. В стране усилены меры безопасности. Участки для голосования оборудованы тревожными кнопками, а охранять их будут беспилотники и даже снайперы на крышах.

Джильберто Торо, житель штата Нью-Джерси (США):

Я взволнован. Думаю, что это великий момент для нашей страны и для всего мира. Я надеюсь, что будут свободные, честные выборы и мирный переход. Как бы они ни происходили, я считаю, так и должно быть, и я очень надеюсь, что так и будет.

Напомним, президентские выборы в Соединенных Штатах являются непрямыми. Избиратели на участках отдают кредит доверия выборщикам, которые, в свою очередь, заявляют о воле населения своего округа в Конгрессе. Для избрания президента требуется 270 из 538 голосов. На подсчет всех бюллетеней понадобится несколько недель, однако победитель выборов становится известен гораздо быстрее.