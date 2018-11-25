Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу

Новости США. Жители США только в интернет-магазинах оставили 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Это на четверть больше, чем в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сведения о выручке торговых сетей будут опубликованы позже.