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Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу

25 ноября 2018 12:23
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Новости США. Жители США только в интернет-магазинах оставили 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Это на четверть больше, чем в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сведения о выручке торговых сетей будут опубликованы позже.

Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу-1

В четвертый четверг ноября в США отмечают День благодарения. Следующий за ним традиционно дает старт сезону предрождественских распродаж.

Американцы подсчитали, сколько денег потратили в чёрную пятницу-4

Термин «черная пятница» впервые был использован при описании биржевой паники 1869 года.

# Скидки # Фотофакт

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