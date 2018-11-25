В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек

Новости Уганды. Трагедия в Уганде: при крушении судна погибли около 30 человек, свыше 40 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло на озере Виктория. Причины, по которым судно затонуло, выясняют правоохранители. Сейчас на месте крушения работают поисково-спасательные отряды.