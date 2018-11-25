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В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек

25 ноября 2018 11:52
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Новости Уганды. Трагедия в Уганде: при крушении судна погибли около 30 человек, свыше 40 удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек-1

Это произошло на озере Виктория. Причины, по которым судно затонуло, выясняют правоохранители. Сейчас на месте крушения работают поисково-спасательные отряды.

В Уганде перевернулась яхта со звёздами шоу-биза: погибли около 30 человек-4

На борту могли находиться более 100 человек, среди которых принц Уганды, а также популярные музыканты.

На озере Виктория затонуло судно, на котором мог быть принц Уганды. Есть погибшие

# Кораблекрушения # Фотофакт

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