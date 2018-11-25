Соглашение по Brexit утверждено лидерами ЕС

Новости мира. В Брюсселе на экстренном саммите ЕС лидеры 28-ми стран заключили соглашение по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом после того, как сделка будет утверждена Европейским и британским парламентами, Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Сам документ содержит 585 страниц, он обсуждался почти два года.