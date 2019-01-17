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Амазонских дельфинов перечислили к вымирающему виду

17 января 2019 09:09
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Новости мира. Ранее пресноводные были в категории уязвимых видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Амазонских дельфинов перечислили к вымирающему виду-1

На протяжение года специалисты следили за дельфинами с помощью датчиков, благодаря чему специалисты узнали о снижении численности и существующей угрозе среде обитания животных.

Амазонских дельфинов перечислили к вымирающему виду-4

Дельфины часто попадают в рыболовные сети. Кроме того на их популяцию влияет строительство плотин, сельскохозяйственное и химическое загрязнение водоемов.

# Дикие животные # Фотофакт

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