Амазонских дельфинов перечислили к вымирающему виду

Новости мира. Ранее пресноводные были в категории уязвимых видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжение года специалисты следили за дельфинами с помощью датчиков, благодаря чему специалисты узнали о снижении численности и существующей угрозе среде обитания животных.