Алексеев: в Беларуси тема свободы слова была намного более широкая, чем в моей богоспасаемой Латвии

И если от обратного, считать, что если Беларусь – «безумно тоталитарная страна», где за каждым правозащитником и свободно думающим журналистом стоит КГБист с маузером Дзержинского и при каждом неверном шагу тут же лепят ему в затылок. А как тогда такое могло случиться? А я могу сказать, как могло случиться. Потому что в Беларуси тема свободы слова была намного более широкая, чем в моей богоспасаемой Латвии. У нас, если за невинную дискуссионную площадку имхо клуб Алексееву грозит от 5 до 15 лет, которая вообще не совершала ничего, что могло бы хоть каким-то боком нарушить закон. Ведь нарушить закон – как журналист и редактор с 30-ти плюс летним стажем. Я же знаю, что во всех странах – и Беларуси, и в Латвии, и в США, и где угодно в Зимбабве – существуют законы, которые определяют как криминальными.

Допустим, разжигание национальной розни, призывы к свержению правительства насильственным путем, публикация клеветнических измышлений, публикация…. Короче, за всё это на этот счет существуют статьи. И за это надо наказывать. Я сам считаю, что за это надо наказывать. То есть, как говорится, говори-говори, но базар-то фильтруй. Не переходи грани, где переступил ты статью. Я не переступил. Так мне сделали провокацию.

Мне подкинули комментарий, который я не писал, и патроны, к которым я не имел никакого отношения. То есть не таким способом, незаконным. Так мы тебя вот таким вот способом накажем. А то, что в Беларуси были эти протесты... Ну, это означает, что все эти фонды здесь довольно долгое время, наверняка не один год, вполне себе хорошо себя чувствовали и резвились. И могли платить, и могли заказывать, и могли формировать, переформатировать мозги молодых людей. В тоталитарных странах такого быть не может. По определению, по логике. Ну как? Страна тоталитарная, а здесь развязываются американские фонды, иностранные, которые проводят политику, явно враждебную политике правительства Беларуси. Но они здесь жили и прекрасно себя чувствовали. Я читал множество белорусских сайтов, где годами, годами резвились так, что за один день такой резвости в Азии все бы организаторы давно уже сидели. К ним бы пришли через полчаса. А тут можно было. Так что тоталитарность Беларуси для меня, что называется, под большим сомнением.