Александр Лукашенко принёс соболезнования Владимиру Путину, семьям погибших и пострадавших в связи с трагедией в Кемерово

Новости России. Соболезнования в связи с трагедией в Кемерово Президенту России выразил глава белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 марта вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Наш Президент от имени белорусского народа и себя лично высказал слова поддержки российскому лидеру, семьям погибших и пострадавших. Владимир Путин в поблагодарил Александра Лукашенко за звонок и поддержку в трудный час, а также высказал слова благодарности за солидарность, проявленную Беларусью и ее гражданами в день общенационального траура в России.

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.