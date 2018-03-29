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Александр Лукашенко принёс соболезнования Владимиру Путину, семьям погибших и пострадавших в связи с трагедией в Кемерово

29 марта 2018 06:36
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Новости России. Соболезнования в связи с трагедией в Кемерово Президенту России выразил глава белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 марта вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Наш Президент от имени белорусского народа и себя лично высказал слова поддержки российскому лидеру, семьям погибших и пострадавших. Владимир Путин в поблагодарил Александра Лукашенко за звонок и поддержку в трудный час, а также высказал слова благодарности за солидарность, проявленную Беларусью и ее гражданами в день общенационального траура в России.

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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