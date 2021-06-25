В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа

Новости Великобритании. В Виндзорском замке откроется музей, рассказывающий о жизни принца Филиппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Королева Елизавета II дала согласие выставить на публичное обозрение ценные предметы своего мужа.

В экспозиции будут представлены вещи с королевской свадьбы, предметы, сопровождающие военно-морскую карьеру принца и его благотворительную деятельность.

Выставку изначально планировали приурочить к 100-летию принца Филиппа – 10 июня.

Но герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет, не дожив до своего юбилея всего несколько месяцев.