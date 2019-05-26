Второй тур президентских выборов проходит в Литве

Новости Литвы. В Литве выбирают президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. В Литве выбирают президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За пост борются экс-министр финансов, кандидат от консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Ингрида Шимон и экономист Гитанас Науседа.
В первом туре разница между ними составила менее 1%. На 2 тысячах избирательных участков голосуют – 2,5 млн граждан. Главу государства избирают на 5 лет и не более, чем на два срока подряд.