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Аксёнов: в Крыму национализируют квартиру супруги Зеленского

24 мая 2023 08:45
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Госсовет Крыма увеличит список национализируемого имущества украинских олигархов. В него войдут крупные винодельные предприятия, банковские структуры, а также жилплощадь семьи лидера Украины Владимира Зеленского, в частности квартира его супруги Елены Зеленской в Ялте. Об этом информирует глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости. 

Он отметил, что в Крыму враги Российской Федерации будут лишены возможности зарабатывать. Аксенов призвал украинских олигархов, которые выступают против РФ, забыть о своем имуществе на территории полуострова. С такими активами будет покончено, сказал глава Крыма. 

Сообщается, что власти Крыма приняли решение о национализации порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и представителей бизнеса. Речь идет о земельных участках, зданиях, строящихся объектах и другом имуществе. По словам Аксенова, работа по выявлению таких активов продолжается. Средства, полученные в результате национализации имущества, в порядке первой очереди пойдут на материально-техническое оснащение подразделений, участвующих в СВО. 

# Международная политика # Елена Зеленская # Сергей Аксенов

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