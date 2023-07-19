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Аксёнов: Крым самостоятельно справится с пожаром на военном полигоне, 2 тыс. человек эвакуируют

19 июля 2023 06:55
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Помощь Крыму из-за ЧП на военном полигоне в Кировском районе не требуется, регион с пожаром справится самостоятельно. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, приводит его слова РИА Новости. 

По словам Аксенова, пострадавших в результате возгорания на военном полигоне нет. Свыше двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, находящихся рядом с зоной чрезвычайного происшествия, эвакуируют. Создан оперативный штаб. На месте находятся представители специальных служб, сообщил глава Крыма. 

По его словам, силами республики ликвидация последствий будет совершена в полном объеме в ближайшие сроки. 

# Пожар # Сергей Аксенов

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