Аксёнов: Крым самостоятельно справится с пожаром на военном полигоне, 2 тыс. человек эвакуируют

Помощь Крыму из-за ЧП на военном полигоне в Кировском районе не требуется, регион с пожаром справится самостоятельно. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, приводит его слова РИА Новости.

По словам Аксенова, пострадавших в результате возгорания на военном полигоне нет. Свыше двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, находящихся рядом с зоной чрезвычайного происшествия, эвакуируют. Создан оперативный штаб. На месте находятся представители специальных служб, сообщил глава Крыма.

По его словам, силами республики ликвидация последствий будет совершена в полном объеме в ближайшие сроки.