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Аксенов заявил о детонации склада боеприпасов в Крыму из-за атаки БПЛА

22 июля 2023 10:23
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В Красногвардейском районе Крыма произошла детонация на складе хранения запасов снарядов после удара беспилотника. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что, по имеющимся данным, никаких разрушений и жертв нет. Население в радиусе пяти километров от места ЧП было экстренно эвакуировано в пункты временного размещения. В связи с ситуацией приостановлено автомобильное движение по Крымской железной дороге. Руководство региона стремится максимально оперативно устранить последствия ЧП, а информация будет размещена на официальных ресурсах.

Это уже далеко не первый случай атаки дронов в регионе, что вызывает серьезную озабоченность. Все профильные службы и сотрудники МЧС работают над устранением возможных последствий инцидента.

# Международная политика # Сергей Аксенов

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