Взрыв на заводе в Индии: погибли пять человек

Новости Индии. В результате мощного взрыва на заводе по производству пластика в Индии погибли пять человек. Есть пострадавшие, однако их точное число пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. В результате мощного взрыва на заводе по производству пластика в Индии погибли пять человек. Есть пострадавшие, однако их точное число пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в штате Западная Бенгалия. Взрыв был таким сильным, что большая часть фабрики оказалась разрушена. Обломки разлетелись на расстояние нескольких метров.
На месте ЧП ведется разбор завалов. Полицейские выясняют причины инцидента. По предварительным данным, к происшествию мог привести сбой в работе машины, которая использовалась для резки пластика.