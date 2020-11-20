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Взрыв на заводе в Индии: погибли пять человек

20 ноября 2020 12:09
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Новости Индии. В результате мощного взрыва на заводе по производству пластика в Индии погибли пять человек. Есть пострадавшие, однако их точное число пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на заводе в Индии: погибли пять человек-1

ЧП произошло в штате Западная Бенгалия. Взрыв был таким сильным, что большая часть фабрики оказалась разрушена. Обломки разлетелись на расстояние нескольких метров.

Взрыв на заводе в Индии: погибли пять человек-4

На месте ЧП ведется разбор завалов. Полицейские выясняют причины инцидента. По предварительным данным, к происшествию мог привести сбой в работе машины, которая использовалась для резки пластика.

# Взрыв # Фотофакт

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