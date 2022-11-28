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Акции протеста в Испании – премьера обвинили в сговоре с террористами

28 ноября 2022 09:47
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Новости Испании. В Испании прошли антиправительственные выступления. В Мадриде около 100 тысяч человек вышли на улицы, требуя отставки кабинета министров и премьера Педро Санчеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста в Испании – премьера обвинили в сговоре с террористами-1

По мнению демонстрантов, он привел страну к экономическому кризису, росту цен на электричество, топливо и продовольствие, а министры погрязли в коррупции и грабят Испанию. Кроме того, митингующие обвинили премьера в сговоре с террористической группировкой, которая требует автономии и тем самым раскалывает и разрушает страну.

# Акции протеста # Педро Санчес # Новости Испании # Фотофакт

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