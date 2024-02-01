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Афины накрыл сильнейший снегопад

01 февраля 2024 07:33
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Столицу Греции накрыл мощный снегопад. Циклон пришел в Афины из Северной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афины накрыл сильнейший снегопад-1

На дистанционный режим работы перешли предприятия и учебные заведения. Автодороги расчищают десятки снегоуборочных машин. Водителям рекомендуют соблюдать меры безопасности. Синоптики прогнозируют, что еще несколько дней непогода задержится в городе. Экстренные службы продолжают ликвидировать ее последствия.

# Природные катаклизмы # Новости Греции

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