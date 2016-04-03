Аэропорт Брюсселя открылся после терактов: что изменилось в системе безопасности?

Новости Бельгии. Международный аэропорт Брюсселя открылся после терактов. Сегодня запланировано три рейса: в Португалию, Италию и Грецию.

Реконструкция зала вылета, пострадавшего от двух взрывов во время терактов, потребует не менее года.

В ближайшее время в воздушной гавани Брюсселя на всех входах в терминал будут установлены металлодетекторы, а также размещены дополнительные камеры видеонаблюдения.

Остановка любых транспортных средств ближе, чем за 100 метров от терминала, отныне запрещена.

Помимо этого на треть будет увеличена численность охраны аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.