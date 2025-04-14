Администрация Трампа планирует депортировать до полутора миллиона мигрантов

Администрация Трампа планирует депортировать рекордное количество нелегальных мигрантов – до полутора миллиона человек за год, сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным журналистов, команда Дональда Трампа планирует депортировать мигрантов, в отношении которых уже вынесено решение суда. Американский лидер ведет переговоры по меньшей мере с 30 странами. Тем временем аналитики считают, цель Трампа нереалистична из-за недостатка ресурсов и права мигрантов на обжалование решения в суде. Напомним, администрация президента США неоднократно ужесточала миграционную политику, а также расширила полномочия правоохранительных органов по ускоренной депортации нелегалов без предварительного суда.