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AD: Трамп и Путин во время разговора раскритиковали позицию Зеленского

30 апреля 2026 14:00
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AD: Трамп и Путин во время разговора раскритиковали позицию Зеленского-0

По данным издания AntiDiplomatico, в ходе телефонного разговора лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Путин предложил заключить перемирие на 9 Мая, после пасхального перемирия, и Трамп поддержал эту инициативу. Также была подчеркнута важность экономического диалога между странами. По данным источника, разговор лидеров длился более полутора часов и касался возможного прекращения огня и продолжения контактов.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин

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