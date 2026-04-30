AD: Трамп и Путин во время разговора раскритиковали позицию Зеленского

По данным издания AntiDiplomatico, в ходе телефонного разговора лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Путин предложил заключить перемирие на 9 Мая, после пасхального перемирия, и Трамп поддержал эту инициативу. Также была подчеркнута важность экономического диалога между странами. По данным источника, разговор лидеров длился более полутора часов и касался возможного прекращения огня и продолжения контактов.

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