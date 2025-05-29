9-й пуск ракеты Starship закончился аварией

Полным провалом закончился очередной, девятый по счету, испытательный запуск создаваемой американской ракетной системы Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль вышел на орбиту, однако через некоторое время у него отказала система управления высотой полета. После одного витка вокруг Земли ракета начала падать, и через несколько минут с ней потеряли связь. По расчетам разработчиков, космический аппарат вошел в атмосферу и сгорел над Индийским океаном. Планировалось, что корабль совершит управляемое мягкое приводнение к северо-западу от Австралии.