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9-й пуск ракеты Starship закончился аварией

29 мая 2025 06:09
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Полным провалом закончился очередной, девятый по счету, испытательный запуск создаваемой американской ракетной системы Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9-й пуск ракеты Starship закончился аварией-2

Корабль вышел на орбиту, однако через некоторое время у него отказала система управления высотой полета. После одного витка вокруг Земли ракета начала падать, и через несколько минут с ней потеряли связь. По расчетам разработчиков, космический аппарат вошел в атмосферу и сгорел над Индийским океаном. Планировалось, что корабль совершит управляемое мягкое приводнение к северо-западу от Австралии.

# Космос # Илон Маск

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