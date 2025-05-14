9 человек погибли в результате крупного ДТП в Малайзии. Там груженная щебнем машина на полной скорости врезалась в автобус, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами трагедии стали сотрудники полиции, которые возвращались после дежурства на религиозном фестивале. Еще девять пострадавших доставлены в больницы. Двое из них находятся в критическом состоянии, поэтому есть вероятность, что количество погибших может возрасти. Премьер-министр страны распорядился провести тщательное расследование причин аварии. Этим займется Министерство транспорта. Там уже создана специальная комиссия, которая выехала на место трагедии. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель грузовика. Он задержан.