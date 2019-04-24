89 % граждан Египта одобрили внесение поправок в Конституцию

Новости Египта. Результаты референдума по конституционным изменениям объявлены в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подавляющее большинство граждан – 89 % – поддержало поправки в основной закон страны.

Среди внесенных изменений – право президента избираться на четыре четырехлетних срока подряд. Таким образом, действующий глава государства сможет занимать президентское кресло до 2030 года. Поправки вступают в силу немедленно с момента объявления результатов волеизъявления граждан.