В Сиднее забравшегося на Харбор-Бридж мужчину 5 часов пытались снять альпинисты: на мосту образовались пробки

Новости Австралии. Привычный ритм горожан в Сиднее был нарушен из-за мужчины, который забрался на Харбор-Бридж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией пришлось приостановить движение по мосту, а также внести корректировки в работу общественного транспорта. Некоторые рейсы перенаправили по другим маршрутам.

Итогом стали многокилометровые пробки. Спасатели совместно с альпинистами пытались спустить нарушителя спокойствия в течение пяти часов. Когда это удалось, мужчину задержали. Причины его поступка сейчас устанавливают правоохранители.