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В Сиднее забравшегося на Харбор-Бридж мужчину 5 часов пытались снять альпинисты: на мосту образовались пробки

04 апреля 2018 12:36
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Новости Австралии. Привычный ритм горожан в Сиднее был нарушен из-за мужчины, который забрался на Харбор-Бридж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиднее забравшегося на Харбор-Бридж мужчину 5 часов пытались снять альпинисты: на мосту образовались пробки-1

В связи со сложившейся ситуацией пришлось приостановить движение по мосту, а также внести корректировки в работу общественного транспорта. Некоторые рейсы перенаправили по другим маршрутам.

Итогом стали многокилометровые пробки. Спасатели совместно с альпинистами пытались спустить нарушителя спокойствия в течение пяти часов. Когда это удалось, мужчину задержали. Причины его поступка сейчас устанавливают правоохранители.

# Фотофакт # Курьезы

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