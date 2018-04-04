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В Москве горел ТЦ с детскими товарами. Один человек погиб, более 600 – эвакуированы

04 апреля 2018 12:20
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Новости России. Пожару в ТЦ «Персей для детей» в Москве присвоили повышенный ранг сложности. О загоревшемся здании спасателям сообщили в 12:32.  

Как сообщает ГУ МЧС по Москве, около 600 человек выведены в безопасную зону. На данный момент известно об одном погибшем. Также имеется информация о шести пострадавших спасателях.   

В Москве горел ТЦ с детскими товарами. Один человек погиб, более 600 – эвакуированы-1

Фото: instagram.com/akimushkina_m  

Пожар в ТЦ «Персей» в Москве. Кадры с места событий

«Все пострадавшие пожарные госпитализированы. У двух тяжелое состояние, у четырёх  средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает, состояние стабилизировано», – РИА Новости приводит слова начальника столичного главка МЧС РФ Ильи Денисова.  

В 13 часов 39 минут пожар был ликвидирован.   

По информации Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, из-за пожара перекрыты ул. Малая Семёновская, Семёновский переулок, ул. Измайловская.  

В Москве горел ТЦ с детскими товарами. Один человек погиб, более 600 – эвакуированы-4

Фото: instagram.com/akimushkina_m  

Как информирует ГСУ СК России по Москве, по факту возгорания возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа. Установлено, что пожар начался на складе ткацкой фабрики. 

Также материалы о произошедшем появились в сети.  

На YouTube-канале Владимира Панкова опубликовано видео с места пожара. На кадрах виден дым, идущий с верхнего этажа ТЦ.   

В Москве горел ТЦ с детскими товарами. Один человек погиб, более 600 – эвакуированы-7

Фото: instagram.com/tynoff  

В Instagram пользователи добавили фотографии с места происшествия.  

«Приехала Марина на Семен...», – прокомментировала akimushkina_m.  

«Горит последний этаж ТЦ «Персей для детей». Пожарные уже на месте, людей эвакуировали вроде...», – написал tynoff.  

# Пожар # Илья Денисов

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