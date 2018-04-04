В Москве горел ТЦ с детскими товарами. Один человек погиб, более 600 – эвакуированы
Новости России. Пожару в ТЦ «Персей для детей» в Москве присвоили повышенный ранг сложности. О загоревшемся здании спасателям сообщили в 12:32.
Как сообщает ГУ МЧС по Москве, около 600 человек выведены в безопасную зону. На данный момент известно об одном погибшем. Также имеется информация о шести пострадавших спасателях.
Фото: instagram.com/akimushkina_m
Пожар в ТЦ «Персей» в Москве. Кадры с места событий
«Все пострадавшие пожарные госпитализированы. У двух тяжелое состояние, у четырёх – средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает, состояние стабилизировано», – РИА Новости приводит слова начальника столичного главка МЧС РФ Ильи Денисова.
В 13 часов 39 минут пожар был ликвидирован.
По информации Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, из-за пожара перекрыты ул. Малая Семёновская, Семёновский переулок, ул. Измайловская.
Фото: instagram.com/akimushkina_m
Как информирует ГСУ СК России по Москве, по факту возгорания возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа. Установлено, что пожар начался на складе ткацкой фабрики.
Также материалы о произошедшем появились в сети.
На YouTube-канале Владимира Панкова опубликовано видео с места пожара. На кадрах виден дым, идущий с верхнего этажа ТЦ.
Фото: instagram.com/tynoff
В Instagram пользователи добавили фотографии с места происшествия.
«Приехала Марина на Семен...», – прокомментировала akimushkina_m.
«Горит последний этаж ТЦ «Персей для детей». Пожарные уже на месте, людей эвакуировали вроде...», – написал tynoff.