В Москве горел ТЦ с детскими товарами. Один человек погиб, более 600 – эвакуированы

Как сообщает ГУ МЧС по Москве, около 600 человек выведены в безопасную зону. На данный момент известно об одном погибшем. Также имеется информация о шести пострадавших спасателях.

Новости России. Пожару в ТЦ «Персей для детей» в Москве присвоили повышенный ранг сложности. О загоревшемся здании спасателям сообщили в 12:32.

В 13 часов 39 минут пожар был ликвидирован.

«Все пострадавшие пожарные госпитализированы. У двух тяжелое состояние, у четырёх – средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает, состояние стабилизировано», – РИА Новости приводит слова начальника столичного главка МЧС РФ Ильи Денисова.

Как информирует ГСУ СК России по Москве, по факту возгорания возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа. Установлено, что пожар начался на складе ткацкой фабрики.

Также материалы о произошедшем появились в сети.

На YouTube-канале Владимира Панкова опубликовано видео с места пожара. На кадрах виден дым, идущий с верхнего этажа ТЦ.