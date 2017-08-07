8 горняков остаются заблокированными на алмазной шахте в Якутии

Новости России. На алмазной шахте «Мир» в Якутии заблокированными остаются 8 горняков. К спасательной операции подключились промышленные альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они простукивают вентиляционные скважины и пытаются установить связь с оказавшимися в ловушке рабочими.

Напомним, 4 августа на руднике произошел прорыв воды и затопление тоннелей. В момент аварии под землей находились более 150 человек.