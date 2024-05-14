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8 человек погибли после обрушения рекламного щита в Индии

14 мая 2024 08:38
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По меньшей мере восемь человек погибли, еще около 60 получили ранения в результате обрушения гигантского рекламного щита в индийском Мумбаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек погибли после обрушения рекламного щита в Индии-1

Билборд размером 70х50 метров упал на жилые дома и заправочную станцию во время ливня и пыльной бури. Сильный ветер вырывал с корнем деревья, а также остановил движение на дорогах. В некоторых районах наблюдались перебои с электричеством. Спасатели экстренно прибыли на место разгула стихии. 57 человек были госпитализированы. Власти намерены выплатить компенсации родственникам погибших и оплатят расходы на лечение пострадавших. В городе планируется проверить лицензии всех компаний, устанавливающих рекламные щиты.

# ЧП # Новости Индии

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