8 человек погибли после обрушения рекламного щита в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли, еще около 60 получили ранения в результате обрушения гигантского рекламного щита в индийском Мумбаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билборд размером 70х50 метров упал на жилые дома и заправочную станцию во время ливня и пыльной бури. Сильный ветер вырывал с корнем деревья, а также остановил движение на дорогах. В некоторых районах наблюдались перебои с электричеством. Спасатели экстренно прибыли на место разгула стихии. 57 человек были госпитализированы. Власти намерены выплатить компенсации родственникам погибших и оплатят расходы на лечение пострадавших. В городе планируется проверить лицензии всех компаний, устанавливающих рекламные щиты.