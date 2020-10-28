Прямой эфир

73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции. В каком формате проведут конкурс?

28 октября 2020 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. 73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в условиях пандемии знаменитый конкурс проходит в особом формате.  

73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции. В каком формате проведут конкурс?-1

В сокращенной трехдневной программе зрителям представят четыре полнометражные картины, а также 11 короткометражных фильмов. При этом впервые за всю историю кинофорума в жюри не будет председателя.  

73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции. В каком формате проведут конкурс?-4

Международный Каннский фестиваль – один из старейших и самых престижных в мире. Традиционно он проводится весной. В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс оказался под угрозой срыва, однако в итоге его решили не отменять.  

# Каннский кинофестиваль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии
28 октября 2020 08:54

В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии

Из-за роста случаев коронавируса многие страны мира усиливают карантинные меры
28 октября 2020 08:35

Из-за роста случаев коронавируса многие страны мира усиливают карантинные меры

Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с Днём образования независимого чехословацкого государства
28 октября 2020 08:17

Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с Днём образования независимого чехословацкого государства