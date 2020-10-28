73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции. В каком формате проведут конкурс?

Новости Франции. 73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в условиях пандемии знаменитый конкурс проходит в особом формате.
Новости Франции. 73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в условиях пандемии знаменитый конкурс проходит в особом формате.
В сокращенной трехдневной программе зрителям представят четыре полнометражные картины, а также 11 короткометражных фильмов. При этом впервые за всю историю кинофорума в жюри не будет председателя.
Международный Каннский фестиваль – один из старейших и самых престижных в мире. Традиционно он проводится весной. В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс оказался под угрозой срыва, однако в итоге его решили не отменять.