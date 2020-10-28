73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции. В каком формате проведут конкурс?

Новости Франции. 73-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в условиях пандемии знаменитый конкурс проходит в особом формате.

В сокращенной трехдневной программе зрителям представят четыре полнометражные картины, а также 11 короткометражных фильмов. При этом впервые за всю историю кинофорума в жюри не будет председателя.