В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии

Новости США. Филадельфия охвачена массовыми протестами: для наведения порядка в городе мобилизованы несколько сотен бойцов Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США готовятся к возможным протестам после президентских выборов

Около тысячи жителей вышли на улицы после гибели темнокожего мужчины. Это произошло два дня назад. 27-летний парень, предположительно вооруженный ножом, шел в сторону правоохранителей.

Многочисленные призывы бросить оружие не принесли результата. Началась стрельба.

Инцидент вызвал большой резонанс. Демонстранты бросают в правоохранителей камни, поджигают автомобили, грабят магазины и местные предприятия. Чтобы разогнать агрессивную толпу, стражи порядка применяют силу, в ход идут в том числе дубинки.