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В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии

28 октября 2020 08:54
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Новости США. Филадельфия охвачена массовыми протестами: для наведения порядка в городе мобилизованы несколько сотен бойцов Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии-1

В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии-3

Около тысячи жителей вышли на улицы после гибели темнокожего мужчины. Это произошло два дня назад. 27-летний парень, предположительно вооруженный ножом, шел в сторону правоохранителей.  

В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии-6

Многочисленные призывы бросить оружие не принесли результата. Началась стрельба.  

В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии-9

В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии-11

Инцидент вызвал большой резонанс. Демонстранты бросают в правоохранителей камни, поджигают автомобили, грабят магазины и местные предприятия. Чтобы разогнать агрессивную толпу, стражи порядка применяют силу, в ход идут в том числе дубинки.  

В Филадельфии протестующие жгут автомобили и грабят магазины. Для наведения порядка мобилизовали бойцов Нацгвардии-14

В результате массовых беспорядков в городе пострадали порядка 30 полицейских. Арестованы более 90 протестующих. Все они задержаны за нападение на правоохранителей, вандализм, грабежи, а также за отказ подчиняться требованиям властей.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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