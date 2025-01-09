70% французов не верят в новый состав кабинета министров – опрос

Французское правительство может уйти в отставку, едва успев приступить к своим полномочиям. Об этом говорят результаты опроса, проведенные местными СМИ. Как выяснилось, жители страны уже недовольны его работой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70 % граждан убеждены, что кабмин под руководством Франсуа Байру не в состоянии справиться с поставленными перед ним задачами и министры неспособны решить накопившиеся социальные проблемы. Таковыми, например, являются очереди в службах скорой помощи и утверждение многострадального бюджета на 2025 год, которого до сих пор нет. Также власти все еще не предоставили обещанную поддержку протестующим фермерам. Напомним, что новый состав кабмина президент Франции озвучил 23 декабря.