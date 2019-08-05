6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП

Новости Бельгии. Чудом осталась жива: бельгийка провела неделю в заблокированном автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее машина врезалась в дерево и перевернулась. Женщину зажало внутри салона. В результате она осталась без связи, воды и еды.

Когда Корин обнаружили, она была в очень тяжелом состоянии. Однако врачам удалось вернуть ее к жизни.