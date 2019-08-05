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6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП

05 августа 2019 18:37
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Новости Бельгии. Чудом осталась жива: бельгийка провела неделю в заблокированном автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП-1

Ее машина врезалась в дерево и перевернулась. Женщину зажало внутри салона. В результате она осталась без связи, воды и еды.

6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП-4

Когда Корин обнаружили, она была в очень тяжелом состоянии. Однако врачам удалось вернуть ее к жизни.

6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП-7

По словам бельгийки, пережить все это ей помогли мысли о родных.

6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП-10

# Авария в Бельгии # Фотофакт

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